بعد رونالدو.. "النصر السعودي" مهتم بلاعب آخر

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يسعى نادي النصر السعودي إلى التعاقد مع لاعب وسط تشلسي الإنكليزي نغولو كانتي، حسبما كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، وذلك بعدما أعرب النادي عن عزمه ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.وأشار الموقع إلى أن النادي السعودي مهتم بالتعاقد مع كانتي، الذي ينتهي عقده مع الـ"بلوز" في نهاية صيف 2023، لافتاً إلى أن "النصر" يرغب في ضم اللاعب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر.وأوضحت مصادر مقربة من النصر للموقع الفرنسي أن كانتي "لا يعارض فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي". (سكاي نيوز)