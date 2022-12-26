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رياضة
"الأسطورة بيليه"... كيف قضت عائلته ليلة عيد الميلاد؟
Lebanon 24
26-12-2022
|
05:00
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بعدما تدهورت حالته الصحية مؤخراً، أمضت عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه ليلة عيد الميلاد معه في المستشفى.
ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي عين مؤخراً مدربا لنادي بدوري الدرجة الثانية، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي، حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.
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وبعد منتصف ليل السبت الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو صورة على "إنستغرام" تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق، وعدد من أفراد العائلة الآخرين، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج بيليه.
وكتبت كيلي في تعليق على الصورة: "الجميع تقريبا. عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد. نشكركم جميعا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا".
وفي وقت لاحق من الأحد انضم نجل بيليه جوشوا أرانتيس إلى العائلة في المستشفى، بحسب ما لفتت إليه كيلي.
وكان بيليه قد أُدخل إلى المستشفى في ساو باولو في نهاية تشرين الثاني، وهو يعاني سرطان في القولون شُخص في أيلول 2021، والأربعاء تحدث أطباؤه عن "تطور المرض وفشل في الكليتين والقلب". (سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
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