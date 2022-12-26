Advertisement

رياضة

"الأسطورة بيليه"... كيف قضت عائلته ليلة عيد الميلاد؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1023263-638076349447719915.JPG
Doc-P-1023263-638076349447719915.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما تدهورت حالته الصحية مؤخراً، أمضت عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه ليلة عيد الميلاد معه في المستشفى.
 
ووصل نجل بيليه، إدينيو الذي عين مؤخراً مدربا لنادي بدوري الدرجة الثانية، ليلة عيد الميلاد إلى المركز الطبي، حيث انضم إلى شقيقتيه فلافيا وكيلي ناسيمنتو.
Advertisement

وبعد منتصف ليل السبت الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو صورة على "إنستغرام" تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق، وعدد من أفراد العائلة الآخرين، في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث يعالج بيليه.

وكتبت كيلي في تعليق على الصورة: "الجميع تقريبا. عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد. نشكركم جميعا على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا".
 


وفي وقت لاحق من الأحد انضم نجل بيليه جوشوا أرانتيس إلى العائلة في المستشفى، بحسب ما لفتت إليه كيلي.

وكان بيليه قد أُدخل إلى المستشفى في ساو باولو في نهاية تشرين الثاني، وهو يعاني سرطان في القولون شُخص في أيلول 2021، والأربعاء تحدث أطباؤه عن "تطور المرض وفشل في الكليتين والقلب".  (سكاي نيوز)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-12-26
08:00 | 2022-12-26
06:04 | 2022-12-26
02:00 | 2022-12-26
23:00 | 2022-12-25
16:00 | 2022-12-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website