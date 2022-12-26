الفرنسي رينارد يُنافس الركراكي وسكالوني على جائزة أفضل مدرب في 2022

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لمنتخب لعام 2022.

وتضمنت القائمة اسمي الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، ونظيره المغربي وليد الركراكي.

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وقاد رينارد منتخب السعودية للفوز على الأرجنتين في إنجاز تاريخي في كأس العالم قطر 2022، لكنه لم يستطع مواصلة النتائج الإيجابية، ليخرج من دور المجموعات.

وقاد الركراكي المغرب لإنجاز الوصول لنصف النهائي في مونديال قطر الأخير.





وتضمنت القائمة أيضاً بطل العالم ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين وكذلك مدرب الوصيف فرنسا ديديه ديشان، بجانب أسماء أخرى أبرزها:

أليو سيسيه (السنغال) وزلاتكو داليتش (كرواتيا) وجاريث ساوثجيت (إنكلترا) ولويس فان خال (هولندا) وفرناندو سانتوس (البرتغال) وتيتي المدير الفني للبرازيل، جلال القادري (تونس).

(المصدر: جول)