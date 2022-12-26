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رياضة

ما هي شروط مبابي للبقاء مع باريس سان جيرمان؟

Lebanon 24
26-12-2022 | 06:04
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ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي وضع 3 شروط أمام إدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان، من أجل البقاء لفترة أطول مع النادي.
 
 
وسيضطر مبابي للانتظار إلى غاية نهاية عقده في حزيران 2024 من أجل الرحيل مجانًا، في حال رفض قادة سان جيرمان تلبية شروطه.
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وكان مبابي قريباً من التوقيع الصيف الماضي لنادي ريال مدريد الإسباني، قبل أن يجدد لمدة عامين مع باريس في قرار أثار ضجة كبيرة، لا سيما بعد التسريبات المتعلقة ببعض بنود العقد الجديد والقيمة المالية.


وبحسب موقع "okdiario" الإسباني، فإن مبابي غير سعيد مع باريس سان جيرمان.

واستنادًا إلى الموقع نفسه، فهناك 3 شروط لمبابي يستوجب على إدارة النادي الفرنسي تلبيتها، من أجل تمديد عقد اللاعب لفترة أطول وهي:

رحيل نيمار
حاول باريس سان جيرمان الصيف الماضي، التخلص من لاعبه نيمار إرضاءً لمبابي، لكن لم يرغب أي نادٍ في تحمل راتب البرازيلي البالغ نحو 30 مليون يورو سنويًا.


وما يزال مبابي يصر على رحيل نيمار في ظل الخلافات وتوتر العلاقة بين اللاعبَين، حيث أوضحت تقارير إعلامية أن اللاعبَين لم يتحدثا مع بعضهما بعضًا منذ فترة طويلة.

توقيع هاري كين
 
 وإلى جانب رحيل نيمار، فقد اشترط مبابي على إدارة النادي الفرنسي التعاقد مع هاري كين، اعتبارًا من 2023، وذلك بعد فشل صفقة ضم البولندي ليفاندوفسكي الصيف الماضي.

تعيين زيدان مدربًا
 
ويتمنى مبابي العمل تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث سيشترط خلال مفاوضاته القادمة مع إدارة النادي الباريسي التعاقد مع زيدان كمدرب للفريق بدلًا من غالتييه، مقابل الموافقة على الاستمرار في اللعب مع النادي. (المصدر: win win)
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