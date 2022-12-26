كلوب: هذا أعظم لاعب رأيته في حياتي

تحدث المدير الفني لليفربول الألماني يورغن كلوب، عن مواجهة أستون فيلا اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وقال كلوب لموقع "ليفربول إيكو" البريطاني: "كل الإشارات التي حصلت عليها أثناء معسكر دبي كانت إيجابية للغاية، وفي مباراة مانشستر سيتي تلقيت الكثير من الإشارات الإيجابية أيضا".

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وأضاف: "أعرف أننا خسرنا أمام ليون (3-1 في مباراة ودية)، لكنني رأيت في كل المباريات أننا نسير في الاتجاه الصحيح. خلال ودية ميلان كنا جيدين حقا في جميع جوانب المباراة. أنا متأكد من أنه يمكننا الاستمرار من حيث توقفنا".



وتابع: "لدينا إصابتان طويلتان في خط الهجوم، وهو أمر غير مفيد، وفي الموسم الماضي، كان لدينا لويس دياز كانون الثاني والذي كان مفيدا جدا في هذا الجزء من الموسم، سيرى الجميع الأمر نفسه".



وعن فوز "التانغو" بكأس العالم، قال كلوب: "الأرجنتين تستحق ذلك وعندما شاهدت الفريق والبلد يحتفلان، فمن المحتمل أن اللقب اختار البلد المناسب في الأوقات الصعبة. أنا سعيد حقا لهم، لقد انتظروا لفترة طويلة".



وأضاف: "ليونيل ميسي أعظم لاعب كرة قدم رأيته في حياتي والطريقة التي يلعب بها في هذا الوقت يجب أن تعطينا جميعا تلميحا للمدة التي يمكن للاعبين الأداء فيها على أعلى مستوى".

وتابع: "لا ينبغي إنهاء الأمور مبكرا. لقد كانت مشاهدة ليو أمرا ممتعا". (المصدر: كوورة)