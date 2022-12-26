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رياضة

باريس سان جيرمان يسعى لضمّ نجم "أسود الأطلس".. إليكم تفاصيل العرض

Lebanon 24
26-12-2022 | 16:00
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كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قدم عرضه الأول لضم نجم خط وسط "أسود الأطلس"، سفيان أمرابط من نادي فيورنتينا الإيطالي.


ووفقا لـ"المنتخب"، فإن النادي الباريسي، قدم عرضا قيمته 25 مليون يورو لضم أمرابط، الذي تألق بشكل لافت مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الأخيرة في قطر.
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وساهم أمرابط، 26 عاماً، الذي يدافع حالياً عن ألوان نادي فيورنتينا، في بلوغ منتخب المغرب في مونديال قطر، دور الأربعة للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ كرة القدم العربية والإفريقية.
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