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رياضة

صلاح يتألّق ويقود "ليفربول" لتحقيق فوز ثمين

Lebanon 24
26-12-2022 | 23:00
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قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-1، في مباراة أقيمت الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.


وافتتح صلاح باب التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى كرة على طبق من ذهب من زميله الإسكتلندي أندرو روبرتسون، ليتابعها بلمسة واحدة في الشباك. وهذا الهدف هو السابع لصلاح في الدوري الإنكليزي هذا الموسم.
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وأضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وسجل أولي واتكينز، هدف تقليص الفارق لنادي أستون فيلا، بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 59.

ثمّ أحرز البديل الشاب ستيفان بايتيتش، الهدف الثالث لنادي ليفربول في الدقيقة 81.


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