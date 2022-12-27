كونتي يعلق على هتافات معادية لهاري كين.. "لقد خذلت بلدك"!

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أكد المدير الفني لتوتنهام هوتسبير أنطونيو كونتي أن أي شكوك لم تساوره حيال تجاوز اللاعب هاري كين خيبة أمله في كأس العالم مع استئناف الدوري الإنكليزي الممتاز.وكان كين قد عادل الرقم القياسي لهداف إنكلترا واين روني عندما سجّل هدفاً من ركلة جزاء أمام فرنسا في ربع نهائي المونديال، لكنه أهدر آخر قرب النهاية لتخسر إنكلترا 2-1.وقال كونتي للصحافيين: "ليس لدي أي شكوك بشأن هاري وكفاءته وعقليته، وطريقة تعامله مع كل مباراة وتدريب"، مشدداً على أن "هاري يواجه موقفا غريبا لأنه قدم أداء جيدا حقا في كأس العالم. بلغت إنكلترا دور الثمانية ثم أهدر ركلة جزاء حاسمة. لكنها كرة القدم".وأضاف: "يمكن أن تمر بلحظات إيجابية أو سلبية. إذا كنت قويا ذهنيا، إذا كنت لاعبا كبيرا، فهناك لحظة عليك فيها أن تتجاوز موقفا سلبيا وتمضي قدما. أعتقد أن هاري فعل هذا".وكان المشجعون قد أطلقوا هتافات ساخرة من كين على غرار "لقد خذلت بلدك"، إلا أن كونتي شدد على أنه على الجمهور دعم اللاعبين. (سكاي نيوز)