صفقة "مونديالية".. ليفربول يضم أحد نجوم هجوم هولندا

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كشف نادي أيندهوفن الهولندي أن مهاجمه كودي غاكبو، الذي تألق مع منتخب هولندا في كأس العالم الأخيرة، انتقل إلى ليفربول الإنكليزي.وعبر موقعه الرسمي، أوضح أيندهوفن أنه تمّ التوصل إلى اتفاق مع ليفربول بشأن انتقال غاكبو وقدرت تقارير صحافية قيمة الصفقة بمبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو.ومن المتوقع أن يغادر غاكبو إلى إنكلترا قريباً، حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل إتمام الانتقال. (سكاي نيوز)