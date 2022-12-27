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رياضة

أرسنال يعود بقوة بثلاثية أمام وستهام

Lebanon 24
27-12-2022 | 16:00
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سجل المتصدر أرسنال عودة قوية على حساب وستهام يونايتد ليهزمه بنتيجة 3-1، وأثبت لم يتأثر بفترة توقف الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل بوكايو ساكا وغابرييل مارتنيلي وإيدي نكتياه ثلاثية أرسنال في الشوط الثاني، وذلك بعدما تأخر الفريق بركلة جزاء من سعيد بن رحمة. (سكاي نيوز)
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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