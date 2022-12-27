أرسنال يعود بقوة بثلاثية أمام وستهام

سجل المتصدر أرسنال عودة قوية على حساب وستهام يونايتد ليهزمه بنتيجة 3-1، وأثبت لم يتأثر بفترة توقف الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل بوكايو ساكا وغابرييل مارتنيلي وإيدي نكتياه ثلاثية أرسنال في الشوط الثاني، وذلك بعدما تأخر الفريق بركلة جزاء من سعيد بن رحمة. (سكاي نيوز)

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