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رياضة

لماذا أخذ "فيفا" كأس العالم من ميسي؟

Lebanon 24
27-12-2022 | 23:00
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أخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم النسخة الأصلية لكأس العالم من منتخب الأرجنتين، وقد ظهر ميسي بكأس طبق الأصل عن كأس العالم خلال إحتفاله على متن الطائرة أثناء رحلة العودة إلى الأرجنتين الأسبوع الماضي، وكذلك في الحافلة وسط الجماهير التي احتشدت في الشوارع.
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ويمنح "فيفا" اتحاد البلد الفائز نسخة طبق الأصل عن النسحة الأصلية.
 
وحصل "فيفا" على النسخة الأصلية من الكأس فور انتهاء مراسم التتويج في ملعب لوسيل، ويأتي هذا القرار بسبب خوف الاتحاد الدولي لكرة القدم من سرقة الكأس الأصلية بعد واقعتين سابقتين. (سبوتنيك)
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