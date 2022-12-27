النجم الأرجنتيني لم يرد.. ما حقيقة "قصر ميسي" الكروي؟

ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها تعود لمنزل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.وجاء في منشور، تضمّن صوراً لمنزل فاخر على شكل كرة قدم، أن مهندساً معمارياً يدعى لويس دي غاريدو قام بتصميم "قصر" للاعب ليونيل ميسي في منطقة بالقرب من مدينة برشلونة الإسبانية.لكن الادعاء خطأ والصور عبارة عن مجرّد تصاميم أنشأها مهندس معماري ضمن مشروع بحثي يهدف لإعداد تصاميم لمنازل صديقة للبيئة تكون مناسبة لشخصيات مؤثرة حول العالم.وتابع المنشور أن المنزل كلّف نحو سبعة ملايين يورو لبنائه. لكنّ هذه الصور ليست لمنزل حقيقي يمتلكه ميسي بل مجرّد تصميم.

وكان الادعاء بأن ميسي هو من كلّف المهندس لويس دي غاريدو بإعداد تصميم منزل له قد انتشر في مواقع عدة حول العالم خلال السنوات السابقة، عقب نشر المقابلة التي أجريت معه سنة 2013، وفي هذا السياق أوضح المهندس المعماري للموقع نفسه أن ما حصل هو سوء فهم.ووفقا للمصدر، فقد أرسل دي غاريدو التصميم لليونيل ميسي في مقر نادي برشلونة شهر تموز من سنة 2013، لكنه لم يحصل منه على أيّ ردّ. (الحرة)