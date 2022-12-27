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رياضة

مباراة نارية.. "دينامو لبنان" يهزم "أن اس اي" بكرة السلّة

Lebanon 24
27-12-2022 | 15:48
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فاز فريق "دينامو لبنان" على ضيفه "أن اس اي" بفارق 13 نقطة وبنتيجة (89-76) في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، في قاعة روك لاند طريق المطار، بافتتاح الجولة الـ11 من ذهاب سنيبس بطولة لبنان لكرة السلة.
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وكان زاك لوفتون هو الأفضل في صفوف فريقه دينامو وفي المباراة برصيد 32 نقطة، كما أنه أضاف 4 متابعات و3 تمريرات حاسمة.
ومن "أن اس اي" برز، تميز دالاس مورغان بأدائه حيث سجّل 19 نقطة واضاف 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.
 
وبذلك، يكون "دينامو لبنان" قد حقق فوزه العاشر فرفع رصيده إلى 20 نقطة وانفرد موقتًا بصدارة الترتيب، بانتظار مباراة الحكمة مع ليدرز، والمواجهة الأبرز بختام الذهاب بين النادي الرياضي وحامل اللقب بيروت فرست.


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