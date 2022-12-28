ريال مدريد غاضب من "يويفا".. والسبب؟

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن التصنيف الأخير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لأفضل الأندية في أوروبا، أثار الغضب في نادي ريال مدريد، بسبب غيابه عن قائمة أفضل 5 لاعبين في القارة العجوز لعام 2022، اذ احتل "الملكي" المركز السادس بـ 110 نقاط، بينما جاء مانشستر سيتي في صدارة أفضل الفرق الأوروبية بـ 131 نقطة.

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وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إلى أن هذا التصنيف الأخير في عام 2022، تسبب في غضب إدارة وجماهير ريال مدريد، الذين لم يفهموا كيف أن فريقهم الذي من المنطق أن يحتل صدارة أفضل الفرق الأوروبية بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا، تم استبعاده من المراكز الخمسة الأولى، خلف أندية مثل تشيلسي الإنكليزي.



ورأت الصحيفة أن وجود ريال مدريد الذي فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في المرتبة السادسة، هو بسبب عدم وجود علاقة جيدة بين "يويفا" ومسؤولي ريال مدريد في الأعوام الأخيرة. (win win)