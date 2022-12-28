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رياضة

مفاجأة في صفوف "الملكي".. هل يعود كريستيانو إلى ريال مدريد؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 08:00
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فجّر كريستيانو جونيور نجل الأسطورة كريستيانو رونالدو مفاجأة من العيار الثقيل، بعودته إلى صفوف فريق الشباب بريال مدريد مجدداً.

وارتبط كريستيانو جونيور دائما بانتقالات والده، حيث رحل معه من ريال مدريد لصفوف يوفنتوس، ومنه إلى مانشستر يونايتد.
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مفاجأة.. الإعلان عن عودة رونالدو إلى ريال مدريد – أخبار العصر
 
وأثار هذا النبأ جدلا كبيرا في إسبانيا، خاصة أنه قد يشير إلى احتمالية عودة الدون إلى ريال مدريد مجددا.
 
وأكد الصحفي الرياضي إيدو كورنادو، أن كريستيانو جونيور عاد لصفوف الملكي بعد 4 سنوات.
 
 
وتأتي هذه الأنباء الصادرة عن الصحفي كورنادو، لتزيد من حالة الغموض التي تُسيطر على مستقبل النجم البرتغالي.

ومؤخرا، ارتبط اسم رونالدو بالانتقال لصفوف النصر السعودي في صفقة مجانية، إلا أن خطوة انضمام نجله لريال مدريد، قد تقلب كل الموازين في الفترة المقبلة.
 
 
ولعب رونالدو في صفوف ريال مدريد 9 مواسم خاض خلالها 292 مباراة محرزاً 311 هدفاً، إلى جانب حصد العديد من الألقاب، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا، إلى جانب 4 كرات ذهبية.


وفي عام 2018 انتقل رونالدو الى يوفنتوس الايطالي ومن ثم إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد، لكنه عانى كثيرا هذا الموسم بتواجده أغلب المباريات على دكة البدلاء. (كوورة + win win)
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