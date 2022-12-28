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رياضة

بونو والنصيري في طريقهما لإسبانيا... مقطع "مثير للإعجاب" (فيديو)

Lebanon 24
28-12-2022 | 11:00
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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو وثّق عودة نجمي منتخب المغرب، الحارس ياسين بونو وزميله في فريق إشبيلية المهاجم يوسف النصيري، إلى إسبانيا على متن رحلة تجارية منخفضة التكلفة.

وظهر اللاعبان في مطار إشبيلية وهما يتبعان إجراءات السفر باحترام تام بعد قدومهما من المغرب عقب إجازة قضياها هناك إثر مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر.
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وذكر موقع "بلا حدود" المغربي أن اللاعبين حرصا على الوقوف في الطابور واتباع إجراء ات السفر بحذافيرها دون سعي إلى معاملة تفضيلية. 

وقال أحد المغردين الإسبان، معبرا عن تقديره لتواضع اللاعبين "وكأنهما ليسا أحد نجوم أقطاب نصفي نهائي المونديال الأخير". (الحرة)
 
إسباني يصور وصول حارس منتخب #المغرب ياسين #بونو و زميله النصيري، صاحب القفزة التاريخية، إلى مطار إشبيلية عائدَين إلى نادي المدينة حيث يحترفان، عبر رحلة عادية جدا لشركة رايان إير #rayanair ذات التكلفة المنخفضة #lowcost ويقول إنهما وقفا كالجميع في الصف دون السعي لمعاملة تفضيلية. pic.twitter.com/trLu9xi4f6
 
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