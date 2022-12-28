بونو والنصيري في طريقهما لإسبانيا... مقطع "مثير للإعجاب" (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو وثّق عودة نجمي منتخب المغرب، الحارس ياسين بونو وزميله في فريق إشبيلية المهاجم يوسف النصيري، إلى إسبانيا على متن رحلة تجارية منخفضة التكلفة.وظهر اللاعبان في مطار إشبيلية وهما يتبعان إجراءات السفر باحترام تام بعد قدومهما من المغرب عقب إجازة قضياها هناك إثر مشاركة المنتخب المغربي في مونديال قطر.وذكر موقع "بلا حدود" المغربي أن اللاعبين حرصا على الوقوف في الطابور واتباع إجراء ات السفر بحذافيرها دون سعي إلى معاملة تفضيلية.وقال أحد المغردين الإسبان، معبرا عن تقديره لتواضع اللاعبين "وكأنهما ليسا أحد نجوم أقطاب نصفي نهائي المونديال الأخير". (الحرة)

إسباني يصور وصول حارس منتخب

ياسين

و زميله النصيري، صاحب القفزة التاريخية، إلى مطار إشبيلية عائدَين إلى نادي المدينة حيث يحترفان، عبر رحلة عادية جدا لشركة رايان إير

ذات التكلفة المنخفضة

ويقول إنهما وقفا كالجميع في الصف دون السعي لمعاملة تفضيلية.