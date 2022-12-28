Advertisement

رياضة

ما حقيقة اختيار نجل فان بيرسي اللعب لمنتخب المغرب؟

Lebanon 24
28-12-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1023942-638078484935655869.jpg
Doc-P-1023942-638078484935655869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، حقيقة توجه الاتحاد المغربي لكرة القدم، لإقناع شاكيل فان بيرسي، نجل النجم الهولندي السابق روبين فان بيرسي لحمل قميص "أسود الأطلس".

وبعد اختيار لاعب أياكس أمستردام شاهين فان بويمن مؤخرا، اللعب للمغرب بدل هولندا، زعمت تقارير إعلامية مغربية، أن شاكيل فان بيرسي، الذي تنحدر والدته من أصل مغربي، قد يختار بدوره اللعب لـ"أسود الأطلس".
Advertisement
 
ولكن صحيفة "المنتخب" دحضت هذه الإشاعات ونقلت عن مسؤول في الاتحاد المغربي لكرة القدم، قوله إن شاكيل فان بيرسي، الذي يبلغ 16 عاما ووقع مؤخرا أول عقد احترافي مع نادي فاينورد الهولندي يمتد حتى حزيران 2025، لن يضم لمنتخب المغرب للفتيان، وأن الاتحاد المغربي لم يسبق له أن تحدث مع شاكيل في موضوع الانضمام للمنتخب الوطني. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-12-28
15:11 | 2022-12-28
14:00 | 2022-12-28
11:33 | 2022-12-28
11:00 | 2022-12-28
08:00 | 2022-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website