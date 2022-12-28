ما حقيقة اختيار نجل فان بيرسي اللعب لمنتخب المغرب؟

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، حقيقة توجه الاتحاد المغربي لكرة القدم، لإقناع شاكيل فان بيرسي، نجل النجم الهولندي السابق روبين فان بيرسي لحمل قميص "أسود الأطلس".



وبعد اختيار لاعب أياكس أمستردام شاهين فان بويمن مؤخرا، اللعب للمغرب بدل هولندا، زعمت تقارير إعلامية مغربية، أن شاكيل فان بيرسي، الذي تنحدر والدته من أصل مغربي، قد يختار بدوره اللعب لـ"أسود الأطلس".

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ولكن صحيفة "المنتخب" دحضت هذه الإشاعات ونقلت عن مسؤول في الاتحاد المغربي لكرة القدم، قوله إن شاكيل فان بيرسي، الذي يبلغ 16 عاما ووقع مؤخرا أول عقد احترافي مع نادي فاينورد الهولندي يمتد حتى حزيران 2025، لن يضم لمنتخب المغرب للفتيان، وأن الاتحاد المغربي لم يسبق له أن تحدث مع شاكيل في موضوع الانضمام للمنتخب الوطني. (روسيا اليوم)