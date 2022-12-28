"هل ستعلمني كيف أبكي"؟.. نجم فرنسا يسخر من الأرجنتيني دي ماريا

يبدو أن الأجواء لا تزال مشحونة بين لاعبي المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني رغم مرور أكثر من 10 أيام على انتهاء بطولة كأس العالم في قطر.

وعقب المباراة، انتقد لاعب المنتخب الفرنسي السابق، عادل رامي، سلوك حارس مرمى منتخب الأرجنتين، إيميليانو مارتينيز، خلال المباراة النهائية بالمونديال وبعدها.

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ثم دخل مهاجم المنتخب الأرجنتيني ونادي يوفنتوس الإيطالي، أنخيل دي ماريا، على الخط، للدفاع عن زميله مارتينيز.



ورد دي ماريا على رامي: "مارتينيز هو أفضل حارس مرمى في العالم، اذهب للبكاء في مكان آخر".



ويبدو أن رامي لم يكن سعيدا بتصريحات دي ماريا، حيث رد على الأخير ساخرا، بعد أن نقل تغريدة بالعبارة المذكورة أعلاه وصور الأرجنتيني يبكي في مناسبات مختلفة: "هل ستعلمني كيف أبكي؟". (الحرة)