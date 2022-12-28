في وسط الملعب... وفاة لاعب كرة قدم أثناء المباراة!

توفي لاعب فريق "الثورة بورتسودان" السوداني سليمان محمد أثناء مباراة لفريقه ضمن دوري الدرجة الثانية، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.



وأشارت صحيفة "السوداني" إلى أن اللاعب طالب يدرس الهندسة في جامعة البحر الأحمر، وهو من أبناء مدينة القضارف شرق السودان. (العربية)

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