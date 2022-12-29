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رياضة
ماذا قدم مبابي أمام ستراسبورغ؟
Lebanon 24
29-12-2022
|
05:00
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فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ستراسبورغ 2-1 الأربعاء في الجولة 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وشهدت المباراة عودة كيليان مبابي للمشاركة مع باريس سان جيرمان بعد خيبة أمله في كأس العالم 2022، بعد خسارة اللقب في المباراة النهائية أمام منتخب الأرجنتين.
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وبدأ الفرنسي المباراة أساسيًا، ولعب كافة دقائقها بطبيعة الحال، وامتاز بتحركات مثيرة خلخلت دفاعات الخصم، لكنه في المقابل سدد خمس مرات جميعها على المرمى.
ولم يقدم مبابي أفضل أداء ممكن في المواجهة، لكنه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 90+4، سددها بنفسه بنجاح في مرمى الضيوف ليضمن حصول باريس سان جيرمان على نقاط المباراة.
لكن افتقدت المباراة مراوغات مبابي المميزة، حيث نجح في مراوغة واحدة فقط من أصل سبع محاولات.
كذك لمس النجم الفرنسي الكرة في 74 مناسبة طوال المباراة، وقام بـ51 محاولة للتمريرة من بينها 41 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة بلغت 80% وفقد الكرة 21 مرة خلال المباراة، وهو رقم كبير للغاية يعكس الإحباط الذي يعاني منه. (جول)
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