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رياضة

اهتمام سعودي بالتعاقد مع مدافع باريس سان جيرمان

Lebanon 24
29-12-2022 | 16:00
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تواصل أندية الدوري السعودي محاولة التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالمية، والدور الآن على مدافع باريس سان جيرمان سيرخيو راموس.
 
عقد راموس مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن يوجد حالة من الغموض بشأن تجديد عقده، وسط تكهنات بأنه لن يواصل مسيرته مع النادي الباريسي.
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وأكد الصحفي التركي أكرم كونور عبر حسابه على موقع "تويتر"، وجود اهتمام من أندية سعودية وأميركية أيضاً بالتعاقد مع راموس.
وكتب كونور: "أندية من الدوري الأميركي والسعودية تراقب وضع سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان".


ولم يكشف الصحفي التركي عن هوية الأندية السعودية المهتمة بالحصول على خدمات راموس، لكن بالتأكيد الأيام القليلة المقبلة ستكشف المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. (جول)
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