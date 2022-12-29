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رياضة

بيتينيو تحوّل من هاوٍ إلى لاعب مشهور... كيف ذلك؟

Lebanon 24
29-12-2022 | 11:00
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وقعت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، في خطأ فادح، بعدما وضعت اسم اللاعب البرتغالي بيتينيو ضمن التشكيلة الرسمية لفريق مانشستر يونايتد لمواجهة نوتنغهام فورست.

وذكرت صحيفة dailymail البريطانية، أن هذا الخطأ لفت الأنظار إلى بيتينيو، البالغ 29 عاما، والذي أصبح محط اهتمام الإعلام والجماهير بين لحظة وأخرى، وهو أمر لم يحدث له طيلة مسيرته الكروية.
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وعلق بيتينيو على هذا الموقف الطريف، وقال في تصريحات لصحيفة jn البرتغالية: "تأكدت من الواقعة عندما أرسل لي زملائي في فريقي رسائل يخبروني فيها بأن اسمي بالفعل على موقع الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "لقد تلقيت مكالمات اليوم أكثر مما تلقيته في عيد ميلادي!".

وقام بيتينيو بمشاركة صورة شاشة لموقع "البريميرليغ" وهو في تشكيلة يونايتد، وذلك عبر خاصية "الستوري" بحسابه على "إنستغرام" وعلق عليها مازحا: "شكرا لكم، مانشستر يونايتد أراك قريبا".

ثم ذكر أسماء مواطنيه الذين يلعبون في الفريق وهم برونو فرنانديز وديوغو دالوت، وقال لهما: "سيكون من دواعي سروري مشاركة غرفة الملابس معكما".

ويلعب بيتينيو حاليا مع فريق سبورتنغ دي إسبينيو، المنافس بإحدى بطولات الهواة، في كرة القدم البرتغالية. (روسيا اليوم)

 
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