بالأسماء... من هم أشهر النجوم الذين اعتزلوا كرة القدم في 2022؟

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شهد العام 2022 اعتزال نخبة من أشهر نجوم الكرة العالمية، حيث ودّعوا الملاعب بعد مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات، حققوا خلالها العديد من الألقاب والتتويجات سواء مع أنديتهم أو منتخباتهم.ومن بين أشهر عشرة لاعبين اعتزلوا اللعب في 2022، الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الذي ودّع الملاعب بالدّموع في تشرين الثاني الماضي، وذلك خلال مباراة فريقه مع ألميريا بالدوري الإسباني.والنجم الثاني الذي ودّع الملاعب هو الفرنسي فرانك ريبيري البالغ من العمر 39 عاما، والذي لعب 12 عاماً في صفوف نادي بايرن ميونخ الألماني، حقق خلالها 9 مرات لقب الدوري الألماني وفاز بدوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2013. كما لعب مع منتخب فرنسا 81 مباراة دولية، وخاض تجارب أخرى مع فيورنتينا ومارسيليا وفيورنتينا وغلطة سراي وسليرنيتانا الإيطالي.أما النجم الثالث فهو الأرجنتيني كارلوس تيفيز الذي أنهى مشواره في عمر 38 عاماً، بعد مسيرة حافلة وتجارب متنوعة، حيث لعب في صفوف بوكاجونيور الأرجنتيني ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنجليزيين ويوفنتوس الإيطالي، وأصبح حالياً مدرباً. وخاض 76 مباراة دولية مع " التانغو" سجل خلالها 13 هدفا.والنجم الرابع هو الأرجنتيني غونزالو هيغواين البالغ من العمر 34 عاما، والذي كان لاعبا في صفوف ريال مدريد لستة أعوام، وأبرز محطاته كانت مع نابولي ويوفنتوس وميليان في إيطاليا وتشلسي الإنجليزي.وبالنسبة للنجم الخامس، فنجد التركي أردا توران الذي أمضى 6 مواسم في صفوف اتليتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة الإسبانيين، خاض خلالها 233 مباراة أحرز فيها 37 هدفاً. كما لعب 100 مباراة دولية سجل خلالها 17 هدفا.والنجم السادس هو الإنجليزي جاك ويلشر الذي اعتزل في عمر 30 عاماً بسبب الإصابة التي تعرض لها.واللاعب السابع الذي اعتزل هذا العام هو البرازيلي فريد اللاعب السابق لليون الفرنسي عن عمر يناهز 38 عاماً، حيث ودع المستطيل الأخضر وسط حفاوة كبيرة من جماهير فلومينينسي التي تجمعت في ملعب "ماراكانا" الأسطوري.وتضم قائمة أبرز عشرة لاعبين معتزلين أيضا النيجيري جون أوبي ميكيل البالغ من العمر 35 عاما، والذي كانت أبرز محطاته في صفوف تشلسي الإنكليزي، وقاد منتخب نيجيريا للتويج بلقب كأس إفريقيا 2013.ويذكر أن 2022 سجلت أيضا اعتزال العديد من اللاعبين البارزين الآخرين مثل البلجيكي التوماس فيرمايلن لاعب برشلونة سابقا، والإنكليزي جيرمان ديفو لاعب ساندرلاند، والصربي ألكسندر كولاروف لاعب انتر ميلانو الإيطالي، وفابيان ديل لاعب مانشستر سيتي الذي لم يجد العرض المناسب لمواصلة مشواره، والإنكليزي مارك نوبل لاعب وستهام، والذي سيصبح بداية من كانون المقبل المدير الرياضي بالنادي. (سكاي نيوز)