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رياضة

مبابي يردّ للمرّة الأولى على حارس الأرجنتين... وهذا ما قاله عن ميسي

Lebanon 24
29-12-2022 | 23:00
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أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه لن يهضم أبداً خسارة بلاده نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، رغم تسجيله ثلاثية للمنتخب الأزرق.
 
وعن السخرية التي تعرّض لها من بعض لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال، خصوصا الحارس إيميليانو مارتينيز، قال بطل مونديال 2018 مع فرنسا: الاحتفالات، ليست مشكلتي، لا أهدر طاقتي على مثل هذه الأشياء السخيفة، الأهم بالنسبة لي هو تقديم كل شيء لفريقي، وسننتظر عودة ليو ميسي للاستمرار في التسجيل والفوز في المباريات.
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وأكّد هداف المونديال بثماني محاولات ناجحة وحامل الكرة الفضية وراء ميسي المتوج للمرة الاولى في مسيرته الزاخرة: تناقشت مع ميسي بعد المباراة وهنأته. كان هدف حياة بأكملها بالنسبة إليه، وبالنسبة لي أيضاً لكني أخفقت، لذا يجب أن تحافظ دوماً على صورة جيدة. (العربية)
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