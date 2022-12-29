وفاة الأسطورة بيليه

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توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الخميس، عن عمر 82 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان وفقا لما أعلنت وكالة أسوشييتد برس.ويرقد بيليه في مستشفى إلبرت إنشتاين في البرازيل منذ حوالي شهر تدهورت خلالها صحته بشكل كبير.وبدأ بيليه مسيرته الكروية في سن المراهقة في نادي سانتوس، بالقرب من ساو باولو، حيث يوجد متحف خاص به والذي يعرض غالبية ذكرياته. (الحرة)