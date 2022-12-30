مشهد مؤثر.. ابنة بيليه تنشر آخر صورة لوالدها قبل لحظات من وفاته

رحل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.





ونشرت كيلي ناسيمنتو، ابنة بيليه على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة التقطت لوالدها قبل لحظات من وفاته، حيث ظهر الأسطورة في سرير المستشفى بينما يمسك أفراد عائلته يده.

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وعلقت كيلي ناسيمنتو على الصورة، قائلة: "نشكرك. نحبك بلا حدود. أرقد بسلام".





ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر "الجوهرة السوداء" اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970). (كورة بلس)