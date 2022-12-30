Advertisement

رياضة

مشهد مؤثر.. ابنة بيليه تنشر آخر صورة لوالدها قبل لحظات من وفاته

Lebanon 24
30-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1024381-638079798601807205.jpg
Doc-P-1024381-638079798601807205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.


ونشرت كيلي ناسيمنتو، ابنة بيليه على حسابها في موقع "إنستغرام"، صورة التقطت لوالدها قبل لحظات من وفاته، حيث ظهر الأسطورة في سرير المستشفى بينما يمسك أفراد عائلته يده.
Advertisement
 
 
مشهد مؤثر.. ابنة بيليه تنشر آخر صورة لوالدها قبل لحظات من وفاته


 
وعلقت كيلي ناسيمنتو على الصورة، قائلة: "نشكرك. نحبك بلا حدود. أرقد بسلام".


ويعد بيليه من أبرز أساطير كرة القدم وأشهرهم رفقة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا، حيث حقق الكثير من الإنجازات مع منتخب بلاده البرازيلي، ويعتبر "الجوهرة السوداء" اللاعب الوحيد في التاريخ الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970). (كورة بلس)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:10 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2022-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:55 | 2022-12-29
23:00 | 2022-12-29
16:51 | 2022-12-29
16:00 | 2022-12-29
15:51 | 2022-12-29
14:03 | 2022-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website