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رياضة

كريستيانو رونالدو ينعي أسطورة الكرة البرازيلية بيليه بكلمات مؤثرة

Lebanon 24
30-12-2022 | 05:00
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ودع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "خالص التعازي لكل البرازيل، ولا سيما لعائلة بيليه".
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وأضاف: "مجرد قول وداعا للملك الأبدي بيليه، لن يكون كافيا للتعبير عن الألم الذي أصاب كرة القدم بأكملها".

وأكد رونالدو أن "بيليه مصدر إلهام للعديد من اللاعبين، ومرجع لهم إلى الأبد".

وتابع: "كانت المودة التي أظهرتها لي دائما متبادلة في كل لحظة شاركناها حتى من مسافة بعيدة.. لن ننساك وستظل ذكراك إلى الأبد في كل واحد منا.. ارقد في سلام، الملك بيليه".

ويعتبر بيليه من أساطير كرة القدم على مر العصور، وهو اللاعب الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات مع منتخب بلاده. (365 scores)
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