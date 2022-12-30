الأسطورة بيليه.. لن تنساه ملاعب الكرة

عمّ الحزن أوساط جماهير وعشاق كرة القدم في العالم، بعد الإعلان عن وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عن عمر يناهز 82 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

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واتشحت البرازيل بالسواد على رحيل أسطورتها الذي كان أول من جلب لها بطولة كأس العالم، حيث أعلنت الحكومة الحداد ثلاثة أيام.

كذلك تفاعلت أندية عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع وفاة "الجوهرة السوداء"، وعبرّت عن حزنها الشديد على فقدان كرة القدم واحداً من أفضل من لمسها على مدى التاريخ.

ويعد بيليه أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم على مرّ العصور. وهو أيضاً لاعب القرن العشرين، باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

Pele did it first pic.twitter.com/zQ4bJmBBHP — Vala Afshar (@ValaAfshar) December 29, 2022



أرقام بيليه

حقق ذلك "الخرافي" العديد من الأرقام القياسية، وحصد الكثير من البطولات مع الأندية والمنتخب. فقد سجل الأسطورة 1281 هدفاً خلال 1363 مباراة في مسيرته الكروية التي استمرت 21 عاماً، بما في ذلك 77 هدفاً في 92 مباراة لبلاده. حقق ذلك "الخرافي" العديد من الأرقام القياسية، وحصد الكثير من البطولات مع الأندية والمنتخب. فقد سجل الأسطورة 1281 هدفاً خلال 1363 مباراة في مسيرته الكروية التي استمرت 21 عاماً، بما في ذلك 77 هدفاً في 92 مباراة لبلاده.



وكان قد بدأ مشواره الكروي مع نادي سانتوس البرازيلي، فلعب ضمن صفوفه 18 سنة، وحقق معه 24 بطولة، لينتقل بعدها في عام 1975 إلى اللعب في الولايات المتحدة مع نادي "نيويورك كوزموس"، حيث أنهى مسيرته عام 1977، وحقق معه بطولة دوري أميركا لكرة القدم عام 1977 قبل إسدال الستار على مسيرته الكروية.



مع البرازيل

خاض بيليه 92 مباراة دولية رفقة منتخب "السامبا"، وسجل 77 هدفاً دولياً. وكان قد بدأ مشواره الكروي مع نادي سانتوس البرازيلي، فلعب ضمن صفوفه 18 سنة، وحقق معه 24 بطولة، لينتقل بعدها في عام 1975 إلى اللعب في الولايات المتحدة مع نادي "نيويورك كوزموس"، حيث أنهى مسيرته عام 1977، وحقق معه بطولة دوري أميركا لكرة القدم عام 1977 قبل إسدال الستار على مسيرته الكروية.خاض بيليه 92 مباراة دولية رفقة منتخب "السامبا"، وسجل 77 هدفاً دولياً.

وتوّج بيليه بكأس العالم 3 مرات، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الانجاز في التاريخ وذلك أعوام 1958، 1962 و1970، كما حصل معه على كأس الأطلسي عام 1960، وكأس روكا وهي كانت مباراة سنوية تقام بين البرازيل والأرجنتين، وكأس أوزوالدو كروز 3 مرات.