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رياضة

رسالة بيليه الأخيرة... ماذا قال فيها للعالم؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 14:00
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ترك الحساب الرسمي للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على تطبيق "إنستغرام" رسالة أخيرة للعالم.

ونشر حساب اللاعب، الذي توفى أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عاما، رسالة، قال فيها: "حب وحب وحب إلى الأبد"، وذلك بعد دقائق قليلة من وفاته.
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وأضاف حساب النجم الراحل: "في رحلته، سحر إدسون بيليه العالم بعبقريته في الرياضة، وأوقف حربا، وقام بأعمال اجتماعية في جميع أنحاء العالم ونشر ما يعتقد أنه العلاج لجميع مشاكلنا: الحب". (روسيا اليوم)
 
 
 
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