رسالة بيليه الأخيرة... ماذا قال فيها للعالم؟

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ترك الحساب الرسمي للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على تطبيق "إنستغرام" رسالة أخيرة للعالم.ونشر حساب اللاعب، الذي توفى أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عاما، رسالة، قال فيها: "حب وحب وحب إلى الأبد"، وذلك بعد دقائق قليلة من وفاته.وأضاف حساب النجم الراحل: "في رحلته، سحر إدسون بيليه العالم بعبقريته في الرياضة، وأوقف حربا، وقام بأعمال اجتماعية في جميع أنحاء العالم ونشر ما يعتقد أنه العلاج لجميع مشاكلنا: الحب". (روسيا اليوم)