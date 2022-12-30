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رياضة

إعتقال ملاكم سابق بتهمة الاتجار بالبشر والإغتصاب... من هو؟

Lebanon 24
30-12-2022 | 16:00
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نقلت قناة "برو تي في" الرومانية عن الشرطة المحلية، أنه تم اعتقال أندرو تيت، لاعب "الكيك بوكسينغ" الأميركي البريطاني السابق، وشقيقه تريستان في رومانيا بسبب اتهامات بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل جماعة للجريمة المنظمة.
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واحتُجز الشقيقان مع اثنين آخرين من المشتبه بهم، لمدة 24 ساعة، وذكر تقرير المحطة التلفزيونية أن الشقيقين خضعا لتحقيق بشأن اختطاف فتاتين منذ الربيع الماضي، مضيفًا أنه تم تفتيش منزل المتهمين في رومانيا.
وكشفت الشرطة الرومانية أنه في أوائل عام 2021 شكّل المشتبه بهم الأربعة جماعة إجرامية منظمة، وتبين من التحقيقات حتى الآن أن نحو ست ضحايا من النساء تعرضن للعنف، وأُجبرت الشابات على المشاركة في إنتاج مواد إباحية بغرض بيعها. (سبوتنيك)
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