مفاجأة من العيار الثقيل... قصّة حبّ جمعت بيليه بهذه الفنانة العربيّة الراحلة؟ (صور)

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تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن قصة حبّ جمعت بين الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، والفنانة المصرية الكبيرة زبيدة ثروت في سبعينيات القرن الماضي.وفي أحد حوارات الراحلة زبيدة ثروت، كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل مرتبطة بالنجم البرازيلي بيليه، مشيرة إلى أنها جمعتها قصة حبّ وإعجاب معه.وقالت ثروت في الحوار التلفزيوني الذي أجري معها في عام 2005، إنّ بيليه كان يطاردها أينما تواجدت، وعرض عليها الزواج والسفر معه إلى البرازيل، لكنها لم تستطع التفاهم معه بسبب عدم إجادته للغة الإنكليزية أو العربية، مؤكدة أنها كانت تنظر إليه دون أن تفهم ما يقوله.وأضافت أن بيليه ألبسها طوق من الورد خلال حفلة فس الكويت، وأوضحت أنه عبر عن إعجابه الشديد بها وبعد عودتها إلى القاهرة اتصل بها ولكنها لم تكن تعلم مصداقية حبه لها، وأكدت أن العلاقة لم تتطور بعد هذه المكالمة. (روسيا اليوم)