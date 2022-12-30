17
o
بيروت
19
o
طرابلس
6
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
مفاجأة من العيار الثقيل... قصّة حبّ جمعت بيليه بهذه الفنانة العربيّة الراحلة؟ (صور)
Lebanon 24
30-12-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن قصة حبّ جمعت بين الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، والفنانة المصرية الكبيرة زبيدة ثروت في سبعينيات القرن الماضي.
وفي أحد حوارات الراحلة زبيدة ثروت، كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل مرتبطة بالنجم البرازيلي بيليه، مشيرة إلى أنها جمعتها قصة حبّ وإعجاب معه.
Advertisement
وقالت ثروت في الحوار التلفزيوني الذي أجري معها في عام 2005، إنّ بيليه كان يطاردها أينما تواجدت، وعرض عليها الزواج والسفر معه إلى البرازيل، لكنها لم تستطع التفاهم معه بسبب عدم إجادته للغة الإنكليزية أو العربية، مؤكدة أنها كانت تنظر إليه دون أن تفهم ما يقوله.
وأضافت أن بيليه ألبسها طوق من الورد خلال حفلة فس الكويت، وأوضحت أنه عبر عن إعجابه الشديد بها وبعد عودتها إلى القاهرة اتصل بها ولكنها لم تكن تعلم مصداقية حبه لها، وأكدت أن العلاقة لم تتطور بعد هذه المكالمة. (روسيا اليوم)
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد انخفاضه مساء أمس.. إليكم تسعيرة الدولار صباحا في السوق الموازية
03:06 | 2022-12-30
30/12/2022 03:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل اطلالة نصرالله (المؤجلة)... هذا ما فعله "حزب الله"
Lebanon 24
قبل اطلالة نصرالله (المؤجلة)... هذا ما فعله "حزب الله"
02:02 | 2022-12-30
30/12/2022 02:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2022-12-29
29/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى وجرحى في انفجار في تركيا... وهذا ما كشفته المعلومات الأوليّة عن الحادث (فيديو وصور)
Lebanon 24
قتلى وجرحى في انفجار في تركيا... وهذا ما كشفته المعلومات الأوليّة عن الحادث (فيديو وصور)
09:06 | 2022-12-30
30/12/2022 09:06:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء خطاب نصرالله وهو يتلقى العلاج المناسب... ماذا أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"؟
Lebanon 24
إلغاء خطاب نصرالله وهو يتلقى العلاج المناسب... ماذا أعلنت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"؟
10:09 | 2022-12-30
30/12/2022 10:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
11:15 | 2022-12-30
سيوضع نعشه وسط ملعب سانتوس.. الكشف عن تفاصيل وموعد جنازة "الجوهرة السوداء"
11:00 | 2022-12-30
دخلت القائمة الدولية... من هي أوّل حكمة سعوديّة؟
08:00 | 2022-12-30
تاريخية.. تعرّف إلى قصة الهدف رقم 1000 للأسطورة بيليه
06:51 | 2022-12-30
لماذا لم يلعب بيليه في أوروبا؟
05:00 | 2022-12-30
كريستيانو رونالدو ينعي أسطورة الكرة البرازيلية بيليه بكلمات مؤثرة
03:40 | 2022-12-30
الأسطورة بيليه.. لن تنساه ملاعب الكرة
فيديو
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
Lebanon 24
بعد رفض ابنيها زيارتها في عيد الميلاد.. مناسبة تجمع نادين الراسي وطليقها جيسكار أبي نادر! (فيديو وصور)
04:10 | 2022-12-29
30/12/2022 19:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يقفز من هليكوبتر.. ما القصة؟ (فيديو)
05:00 | 2022-12-26
30/12/2022 19:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
Lebanon 24
تم نقله برحلة قطار سرية إلى بولندا.. "بلومبرغ" تكشف مسار زيلينسكي من أوكرانيا إلى الولايات المتحدة (فيديو)
02:00 | 2022-12-24
30/12/2022 19:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact