سيوضع نعشه وسط ملعب سانتوس.. الكشف عن تفاصيل وموعد جنازة "الجوهرة السوداء"

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كشف نادي سانتوس البرازيلي، اليوم الجمعة، عن موعد جنازة ودفن جثمان الأسطورة بيليه، الذي توفي عن عمر ناهز 82 عامًا، أمس الخميس، في مستشفى ألبرت أينشتاين بمدينة ساو باولو حيث كان يخضع للعلاج من مرض السرطان.وقال النادي الذي لعب "الجوهرة السوداء" لصالحه طيلة مسيرته الاحترافية، إنه سيتم نقل جثمان بيليه من ساوباولو إلى مدينة سانتوس الواقعة على بعد 80 كيلومترًا، يوم الإثنين المقبل، حيث سيوضع نعشه وسط ملعب "فيلا بيلميرو" لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من الجماهير.وسيبقى جثمان بيليه طوال 24 ساعة في الملعب المعتمد لنادي سانتوس، قبل أن يوارى الثرى في اليوم الثاني، وسط جنازة رسمية وشعبية. (العربي)