لبنان يخسر أمام الإمارات 0 - 1 بمباراة ودّية في كرة القدم

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خسر منتخب لبنان لكرة القدم أمام مضيفه المنتخب الإماراتي 0 - 1، في المباراة الدولية الودية في كرة القدم، والتي أجريت بينهما مساء اليوم على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.وهذه المباراة الثانية يخسرها لبنان تحت قيادة مديره الفني الصربي ألكسندر إيليتش، بعد اولى امام الكويت 0 - 2 في الامارات أيضاً.