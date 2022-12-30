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رياضة

طلب ألا تفتح إلا بعد وفاته.. السر في خزانة بيليه في نادي سانتوس

Lebanon 24
30-12-2022 | 12:54
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قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن ألغازا كبيرة تحيط بالبرازيلي بيليه حتى بعد وفاته، وأحد هذه الألغاز خزانة ملابسه في نادي سانتوس.

ونقلت الصحيفة أن بيليه وضع بعض الأشياء في الخزانة وطلب عدم فتحها إلا بعد وفاته.
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ومع وفاة بيليه، سيكون ممكنا فتح الخزانة لرؤية محتوياتها، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان النادي سيوافق على ذلك بالفعل أم لا، إذ يتوقع كثيرون أن يحولها إلى متحف.

وقالت الصحيفة إن البعض يتوقع أن يكون في الخزانة حذاء ارتداه في مباراته الأخيرة مع سانتوس، إضافة إلى رسالة امتنان محتملة للنادي الذي أمضى فيه مسيرته الاحترافية بأكملها تقريبا. (الحرة) 
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