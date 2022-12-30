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رياضة

رسمياً.. نادي النصر السعودي يضم كريستيانو رونالدو إلى صفوفه

Lebanon 24
30-12-2022 | 16:26
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أعلن نادي النصر السعودي يوم السبت تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كرستيانو رونالدو رسمياً حتى صيف عام 2025.

وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.
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وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها 4 مع ريال مدريد الإسباني ويعد الهداف التاريخي للبطولة.

وأقيمت مراسم توقيع العقد في مدريد الإسبانية بحضور الأسطورة البرتغالي ومسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وتقرر أن يرتدي الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات الرقم "7" خلال فترته مع الفريق العاصمي.

وأكد رونالدو استعداده للتجربة الجديدة قائلا: "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".

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