حلاق بيليه لعقود ينعيه... وهذا ما رواه عنه

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تمنى حلاق الأسطورة البرازيلية بيليه أن يتغمد الرب نجم كرة القدم برحمته.وأكد جواو أروجو، أنه قابل بيليه للمرة الأولى في 1956 أو 1957 في المحل الذي يمتلكه في سانتوس حيث هناك الكثير من التذكارات المتعلقة بالنجم الراحل.وقال: "كان يأتي لقص شعره مرتين في الشهر ولحلاقة لحيته مرة كل يومين"، مضيفا أنه قابل بيليه للمرة الأخيرة العام الماضي.وتوفي بيليه، الرجل الوحيد الذي فاز بكأس العالم لكرة القدم ثلاث مرات كلاعب، الخميس، عن عمر 82 عاما بعد صراع مع سرطان القولون.