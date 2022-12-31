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رياضة

بعد نهاية صلته بأبطال أوروبا.. أرقام رونالدو بـ"لقبه المفضل"

Lebanon 24
31-12-2022 | 02:00
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إنقطعت الصلة بشكل عملي بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

إلا أن رونالدو، الذي سيكون قد تخطى الأربعين مع انتهاء عقده مع النصر عام 2025، يمتلك أرقاما مذهلة في دوري أبطال أوروبا، سيكون من الصعب تحطيمها، وأبرزها:
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- أكثر لاعب ظهورا في دوري أبطال أوروبا: 183.
- أكبر عدد أهداف في دوري أبطال أوروبا: 140 هدفا.
- أكبر عدد أهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا: 17 هدفا في موسم 2013-2014.
- أكبر عدد أهداف في المراحل الإقصائية لدوري أبطال أوروبا: 67 هدفا.
- أكبر عدد أهداف في دوري أبطال أوروبا: 140 هدفا.
- أكبر عدد أهداف في موسم واحد بدوري أبطال أوروبا: 17 هدفا في موسم 2013-2014.
- أكبر عدد أهداف في المراحل الإقصائية لدوري أبطال أوروبا: 67 هدفا.
-  أكثر من توج بلقب هداف دوري أبطال أوروبا: 7 نسخ.
- من بين أكثر لاعبين حققوا ألقاب دوري أبطال أوروبا: 5 ألقاب.
- اللاعب الوحيد الذي سجل في 3 نهائيات دوري أبطال أوروبا.
- أحد لاعبين اثنين سجلا في المباريات الست لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
- اللاعب الوحيد الذي سجل في 11 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا.
- اللاعب الأكثر ظهورا في فريق العام الأوروبي للأندية حسب اختيارات الجمهور: 15 مرة.
- أكثر لاعب ظهورا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للأندية: 197 مباراة.
- أكبر عدد أهداف في مسابقات اليويفا للأندية: 145 هدفا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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