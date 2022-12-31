نجم برشلونة يتلقى عرضاً للانتقال إلى النصر السعودي

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كشفت وسائل إعلام إسبانية، عن سعي نادي النصر السعودي لضمّ نجم وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس إلى لاعبيه.فقد أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بأن بوسكيتس تلقى عرضاَ للانتقال إلى النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لافتة إلى أن "التكهنات حول إمكانية رحيل بوسكيتس في كانون الثاني المقبل، جذبت اهتمام النصر لضم اللاعب".ولفتت الصحيفة إلى أن جوران فوسيفيتش المدير الرياضي للنصر، يعد من أصدقاء بوسكيتس، ولعبا سويا في صفوف الناشئين ببرشلونة.يذكر أن عقد سيرجيو بوسكيتس، البالغ من العمر 34 عاما، مع ناديه برشلونة، بنهاية الموسم الحالي.