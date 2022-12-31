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رياضة

من ملعب بلد الوليد... بنزيمة يقتنص 3 نقاط "مدريدية"

Lebanon 24
31-12-2022 | 14:00
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حقق ريال مدريد الفوز 2-صفر على مضيفه ريال بلد الوليد، الجمعة، بعد أن سجل كريم بنزيمة هدفين قبل النهاية، ليبتعد فريقه بفارق نقطة واحدة عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

وعاد بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن غاب عن تشكيلة منتخب فرنسا المشاركة بنهائيات كأس العالم في قطر إثر تعرضه لإصابة في الفخذ قبل يوم من بدء البطولة.
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واتيحت لكلا الفريقين عدة فرص لافتتاح التسجيل في الشوط الأول، لكن الأداء الرائع للحارسين جوردي ماسيب في بلد الوليد وتيبو كورتوا مع ريال مدريد أبقت المباراة من دون أهداف حتى الاستراحة.

وحصل الفريق الملكي على ركلة جزاء في الدقيقة 83 بعد لمسة يد ضد غابي سانشيز، ودفع القرار الفريق المضيف إلى حالة من الجنون ليطرد المهاجم سيرجيو ليون بسبب الاعتراض.

وسدد بنزيمة ركلة الجزاء بسهولة في الشباك مسجلا الهدف الأول.
المصدر: سكاي نيوز
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