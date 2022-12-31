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رياضة

رونالدو أمام ميسي في السعودية.. مباراة "مفاجئة" للتاريخ

Lebanon 24
31-12-2022 | 08:00
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الصدفة ستجمع كريستيانو رونالدو بمواجهة غريمه التاريخي ليونيل ميسي، على الأراضي السعودية، في مواجهة لم يكن يتوقعها أحد من جماهير اللاعبين قبل أيام.
 
بعد أسابيع من توقيعه مع العهد، ستكون جماهير كرة القدم، على موعد مع متعة كروية "غير متوقعة"، تتمثل بمواجهة رونالدو أمام ميسي، وذلك في مباراة ودية ستحتضنها العاصمة السعودية الرياض. 
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المباراة تجمع بين باريس سان جرمان الفرنسي، أمام فريق مكون من أبرز لاعبي النصر والهلال، وذلك ضمن بطولة "موسم الرياض".

وستقام المباراة على استاد مرسول بارك في الرياض، يوم 19 كانون الثاني المقبل. (سكاي نيوز عربية) 

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