إسبانيول يدرس الانسحاب من مواجهة برشلونة في الدوري

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أثار قرار محكمة المنازعات المركزية الإسبانية، بإعفاء مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي من الإيقاف، حالة من الغضب لدى نادي إسبانيول، وذلك قبيل لقاء الفريقين اليوم في الدوري الإسباني.ولكن نادي برشلونة، أعلن أمس الجمعة، أن مهاجمه الدولي البولندي سيكون متاحا لخوض مباراة الفريق ضد إسبانيول، لحساب المرحلة الـ15 من الدوري الإسباني، بعد تعليق المحكمة المركزية في مدريد للعقوبة الموقعة ضد اللاعب.وأوضح برشلونة في بيان، أن المحكمة منحت المهاجم البولندي، إجراء احترازيا في العقوبة التي وقعتها عليه لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.ووصف إسبانيول في بيان أصدره بعد تعليق عقوبة ليفاندوفسكي، قرار المحكمة الإسبانية بأنه "إهانة وظلم" لنادي إسبانيول، خاصة أنه صدر قبل مواجهته لبرشلونة بنحو 24 ساعة فقط.