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رياضة

تأثير رونالدو بدأ.. "حسابات النصر" تحلق في مواقع التواصل

Lebanon 24
31-12-2022 | 07:15
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تأثير كريستيانو رونالدو على نادي النصر بدأ مبكرا، فبعد ساعات من إعلان الانتقال التاريخي للنجم البرتغالي، ارتفع عدد المتابعين لصفحات نادي النصر على وسائل التواصل الاجتماعي لأرقام "لا تصدق".

وخلال أول ساعة فقط من إعلان انتقال رونالدو للنصر، تضاعف حساب النادي على فيسبوك، من 174 ألف متابع إلى 400 ألف.
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أما في تطبيق إنستغرام، فتضاعف عدد المتابعين من 900 ألف إلى 1.8 مليون.

وبالنسبة لحساب النادي النصر بالإنجليزية، على تويتر، فقد جذب ملايين المتابعين الأجانب، وارتفع 4 أضعاف، من 90 ألف إلى 400 ألف، في الساعة الأولى فقط.
 
وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان الصفقة، أصبح حساب نادي النصر على إنستغرام، الحساب الأكثر متابعة في قارة آسيا بالنسبة للأندية الرياضية.
ووصل عدد المتابعين إلى 3.8 مليون متابع، ظهر السبت، أي 4 أضعاف عدد المتابعين قبل الإعلان الكبير. (سكاي نيوز عربية) 
 
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