"ثمن محسوب بدقة".. مكاسب السعودية من صفقة رونالدو

بعد إعلان التعاقد الرسمي، أنهى نادي النصر السعودي مرحلة من التكهنات بمستقبل النجم البرتغالي العالمي، كريستيانو رونالدو، في صفقة ربما تكون الأضخم على مستوى العالم.



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ووصف الناقد الرياضي السعودي المهتم بشؤون نادي النصر، فلاح القحطاني، التعاقد مع رونالدو بـ "المشروع العظيم" للدولة الخليجية، حيث "يعتبر خارطة طريق جديدة للرياضة السعودية وسيصبح اسم المملكة ونادي النصر حاضرا في كل وسائل الاعلام العالمية".



وقال القحطاني لموقع "الحرة" إن الصفقة لم تكن فنية فقط، بل ستكون "فوائدها عظيمة جدا على كافة المستويات الفنية والجماهيرية والاستثمارية سواء لنادي النصر أو حتى للرياضة السعودية"، بحسب تعبيره.



في الاتجاه ذاته، يرى الناقد الرياضي السعودي المهتم بشؤون نادي النصر، علي المرشود، أن مكاسب الصفقة تتجاوز النادي والرياضة السعودية، بل يصل مداها للشرق الأوسط كاملا، وفق تعبيره.



في حديثه لموقع "الحرة"، وقال المرشود إن "هذه الصفقة التاريخية تخلق صورة ذهنية مميزة للسعودية ورياضتها على اعتبار أنها ذات قيمة ثمينة، فنية واستثمارية وجماهيرية". ويرى محللون أن مكاسب صفقة "صاروخ ماديرا" تتجاوز مكاسبها نادي النصر، بل تعد واجهة للرياضة السعودية التي باتت في دائرة الضوء العالمي.ووصف الناقد الرياضي السعودي المهتم بشؤون نادي النصر، فلاح القحطاني، التعاقد مع رونالدو بـ "المشروع العظيم" للدولة الخليجية، حيث "يعتبر خارطة طريق جديدة للرياضة السعودية وسيصبح اسم المملكة ونادي النصر حاضرا في كل وسائل الاعلام العالمية".وقال القحطاني لموقع "الحرة" إن الصفقة لم تكن فنية فقط، بل ستكون "فوائدها عظيمة جدا على كافة المستويات الفنية والجماهيرية والاستثمارية سواء لنادي النصر أو حتى للرياضة السعودية"، بحسب تعبيره.في الاتجاه ذاته، يرى الناقد الرياضي السعودي المهتم بشؤون نادي النصر، علي المرشود، أن مكاسب الصفقة تتجاوز النادي والرياضة السعودية، بل يصل مداها للشرق الأوسط كاملا، وفق تعبيره.في حديثه لموقع "الحرة"، وقال المرشود إن "هذه الصفقة التاريخية تخلق صورة ذهنية مميزة للسعودية ورياضتها على اعتبار أنها ذات قيمة ثمينة، فنية واستثمارية وجماهيرية".

عائد "محسوب بدقة"

ولم يعلن النصر عن قيمة الصفقة التي تصدرت جميع وسائل الإعلام العالمية، لكن مصدر مقرب من النادي كشف لوكالة فرانس برس أن تكلفة انتقال رونالدو بلغت "أكثر من 200 مليون يورو" (214.5 مليون دولار).



وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن هذه القيمة حال تأكيدها، "ستكون أكبر راتب على الإطلاق في تاريخ الرياضة".

واعتبر الناقد الرياضي السعودي، محمد الشيخ، قيمة الصفقة "ضخم" قياسا لسوق الانتقالات العالمي، لكنه يعتقد أن ذلك يستحق.

وقال الشيخ لموقع "الحرة" إن مردود الصفقة الاستثماري "محسوب بدقة" قبل التوقيع، مضيفا أن رونالدو سيحقق "ارتدادات على قيمة الدوري السعودي وأمور أخرى تتعلق بالقيمة المعنوية للصفقة على أكثر من جهة في المملكة وعلى الرياضة السعودي تحديدا". (الحرة)