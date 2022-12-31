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رياضة

"عملاقا أوروبا" يريدان بونو.. محادثات "الصفقة الحلم" بدأت

Lebanon 24
31-12-2022 | 08:54
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أكدت مصادر أوروبية أن ناديين "عملاقين" في أوروبا، دخلا في مفاوضات للتوقيع مع حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو، من أجل انتقال "عاجل" في كانون الثاني.

وأكد الصحفيين سانتي أونا وحنيف بن بركان، العاملين مع موقع "فوت ميركاتو"، أن ناديي بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، دخلا في مفاوضات من أجل التعاقد مع بونو.
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ويبحث بايرن ميونيخ بشكل حثيث، عن حارس مرمى للتعاقد معه، بعد إعلان إصابة الحارس الأساسي مانويل نوير بكسر في الساق، الشهر الماضي. 
 
ويبدو أن بونو خيار "مفضل" للنادي البافاري، الآن، بشرط عدم تعقيد الصفقة من قبل نادي إشبيلية الإسباني الذي يلعب له بونو الآن.

وأشارت المصادر أن بونو مستعد للانضمام لبايرن ميونيخ، والمشاركة مع فريق يعتبر من أبرز المرشحين للمنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقالت المصادر إن مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل على الخط أيضا، ويسعى للتعاقد مع بونو خلال شهر كانون الثاني.

ولم يعرف إذا ما كان مان يونايتد يريد بونو كحارس أساسي، أم يريده بديلا للإسباني دافيد دي خيا. (سكاي نيوز عربية) 
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