"عملاقا أوروبا" يريدان بونو.. محادثات "الصفقة الحلم" بدأت

Advertisement

أكدت مصادر أوروبية أن ناديين "عملاقين" في أوروبا، دخلا في مفاوضات للتوقيع مع حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو، من أجل انتقال "عاجل" في كانون الثاني.وأكد الصحفيين سانتي أونا وحنيف بن بركان، العاملين مع موقع "فوت ميركاتو"، أن ناديي بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، دخلا في مفاوضات من أجل التعاقد مع بونو.ويبحث بايرن ميونيخ بشكل حثيث، عن حارس مرمى للتعاقد معه، بعد إعلان إصابة الحارس الأساسي مانويل نوير بكسر في الساق، الشهر الماضي.