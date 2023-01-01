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رياضة
ألفيش متهمٌ بالاعتداء الجنسي.. والشرطة الإسبانيّة تُحقق
Lebanon 24
01-01-2023
|
05:00
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كشفت تقارير صحافية، يوم الأحد، أن السلطات الإسبانية تجري تحقيقاً مع النجم البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة في ملهى ليلي ببرشلونة.
وأوضحت صحيفة "ABC" أن الأحداث جرت فجر يوم الجمعة الماضي في برشلونة، حيث زعمت فتاة أن اللاعب السابق للنادي الكتالوني اعتدى عليها.
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ولفت التقرير إلى أن مسؤولي الأمن قاموا بالتحقيق مع ألفيش الذي شارك مؤخراً مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، كما فتحت الشرطة الكتالونية تحقيقا بعد تلقيها البلاغ، وأجرت الفتاة فحصاً طبياً في أحد مستشفيات برشلونة، ودونت إفادتها بالفعل.
ونفت بيئة اللاعب البالغ من العمر "39 عاما" بشكل قاطع أي علاقة بين اللاعب والفتاة، وذكروا أنه قضى وقتاً قصيراً جداً داخل الملهي الليلي ولم يحدث شيء على الإطلاق.
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