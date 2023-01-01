السعادة تغمر رونالدو.. زميله يكشف السّر!

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كشف ريو فرديناند أن زميله السابق كريستيانو رونالدو يشعر بالسعادة أخيراً بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي، مؤكداً أنه كان على تواصل مع النجم البرتغالي في الفترة الماضية.وقبل أيام، أعلن "النصر" تعاقده رسمياً مع الأسطورة البرتغالية رونالدو حتى 2025، في صفقة تُعتبر تاريخية في عالم كرة القدم.وأوضح فرديناند المدافع السابق لمانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي لـ "BT Sport" أن زميله السابق كان سعيداً أخيراً، وأضاف: أتحدث دائما مع كريستيانو رونالدو، وهناك أشياء لا أحب التحدث عنها قبل نشرها في الأخبار، كنت على دراية بما يجري وراء الكواليس وأستمع، أنا سعيد لأنه سعيد أخيرا.وأضاف: بالنسبة لأي لاعب كرة قدم على أي مستوى، تعد السعادة والبيئة التي تلعب فيها من أهم الأشياء، لم يكن سعيدا لفترة من الوقت، لذلك أنا سعيد لأنه على وشك العثور على تلك السعادة والمضي قدما.وأردف: يا لها من مغامرة، أن أذهب وألعب كرة القدم في دوري جديد تماما، ودوري تنافسي، لقد خضت مباراة هناك، كانت مواجهة لا تصدق، حب كرة القدم في السعودية جنوني، أنا متأكد من أنها ستكون مغامرة رائعة، إنها فصل جديد.