مدرب النصر السعودي يعلق على تعاقد فريقه مع رونالدو

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علق المدير الفني لنادي النصر السعودي، الفرنسي رودي غارسيا، على تعاقد فريقه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، واصفا الأمر بأنه خارق للعادة.وقال غارسيا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة النصر ضد الخليج (1-0) أمس السبت لحساب الأسبوع الـ11 من الدوري السعودي: "أرى أنه أمر خارق للعادة أن ينتقل لاعب مثل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر والدوري السعودي، وهذا يدل أن هناك تطورا كبيرا للكرة السعودية".وأضاف: "التعاقد مع رونالدو صفقة قوية وننتظر وصوله من أجل تأقلمه معنا وجعله يستمتع باللعب لنادي النصر".وأعلن نادي النصر الجمعة الماضي، عن ضم رونالدو بعقد يمتد حتى العام 2025.ومن المنتظر أن يصل رونالدو إلى السعودية في وقت لاحق اليوم الأحد للانضمام لفريقه الجديد. (روسيا اليوم)