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رياضة

مبابي يرد على أنباء خلافه مع بنزيما

Lebanon 24
01-01-2023 | 14:00
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رد نجم باريس سان جيرمان، المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، على أنباء خلافه مع مواطنه كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.

وزعمت العديد من الصحف بأن علاقة بنزيما توترت مع العديد من لاعبي منتخب فرنسا في مقدمتهم مبابي، وذلك عقب استبعاده بسبب الإصابة من معسكر "الديوك" قبل انطلاق مونديال "قطر 2022".
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ولكن مبابي نفى هذه الإشاعات بتعليقه على تدوينة لبنزيما. واحتفل بنزيما بفوز ريال مدريد على بلد الوليد 2-0 لحساب الأسبوع الـ15 من الدوري الإسباني، في نهاية 2022، خاصة أنه من أحرز هدفي فوز الفريق الملكي.

ونشر بنزيما على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، صورة له من المباراة، وكتب عليها: "أنهينا 2022 بأفضل طريقة. الحمد لله.. يحيا مدريد".

وتفاعل مبابي مع تدوينة بنزيما، حيث وضع إعجابا وعلق عليها برموز لأياد تصفق لنجم ريال مدريد. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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