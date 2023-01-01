Advertisement

رياضة

مودريتش يرد على عرض لمجاورة رونالدو في السعودية

Lebanon 24
01-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1025040-638082036330830734.jpg
Doc-P-1025040-638082036330830734.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "ماركا" عن رفض صانع ألعاب نادي ريال مدريد، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش عرضا من النصر السعودي لمزاملة أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو المنتقل إلى "العالمي" مؤخرا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن السعودية تريد الارتقاء بكرة القدم إلى مصاف النخبة العالمية وجعلها أكثر متابعة ومشاهدة، عبر اجتذاب كبار النجوم، لذلك فإن النصر وبعد توقيعه مع رونالدو، يسعى لضم مودريتش، والمدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
Advertisement
وقالت "ماركا" إن مودريتش البالغ عمره 37 عاما، يريد البقاء لموسم آخر على الأقل في ريال مدريد، قبل التفكير باللعب في ناد آخر.

وأضافت أن النجم الكرواتي سيؤجل العروض المغرية التي وصلته من السعودية والولايات المتحدة، نظرا لرغبته في الاستمرار مع النادي الملكي.

وأكملت الصحيفة "مودريتش أثبت في كأس العالم 2022 أنه مازال يمتلك كل القدرات (رغم كبر سنه)، وهو شيء يظهره في كل مرة يرتدي فيها قميص ريال مدريد، وكان ذلك واضحا في 30 كانون الاول في مباراة الريال الأخيرة ضد ريال بلد الوليد".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2023-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:10 | 2023-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-01
14:00 | 2023-01-01
11:00 | 2023-01-01
08:00 | 2023-01-01
05:00 | 2023-01-01
02:00 | 2023-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website