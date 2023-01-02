لنس يُلحق الخسارة الأولى بسان جرمان

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ألحق لنس الوصيف بباريس سان جرمان المتصدر، أول خسارة له هذا الموسم في مختلف المسابقات بالفوز عليه 3-1 في المرحلة السابعة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم وقلص الفارق عنه إلى 4 نقاط.ويملك سان جرمان 44 نقطة مقابل 40 للنس.وسجل البولندي برزيميسلو (5) والبلجيكي لويس اوبندا (28) والكسيس كلود-موريس (47) أهداف لنس، وهوغو ايكيتيكي هدف سان جرمان الوحيد (8).وحافظ لنس على سجله المثالي على أرضه في الدوري هذا الموسم بعد أن حقق الفوز التاسع في 9 مبارياته خاضها في عقر داره.في المقابل، تعود الخسارة الأخيرة لسان جرمان في الدوري إلى 20 مارس الماضي عندما سقط أمام موناكو بثلاثة نظيفة.